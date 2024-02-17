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الدوري الإيطالي.. يوفينتوس يعادل مضيفه فيرونا (2-2)

منذ 21 دقيقة
يوفينتوس وفيرونا

يوفينتوس وفيرونا

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تعرضت آمال يوفنتوس الضئيلة في المنافسة على اللقب للطمة إذ قلب تأخره مرتين في التعادل 2-2 مع مضيفه فيرونا المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح مايكل فولورونشو لاعب وسط فيرونا التسجيل في الدقيقة 11، عندما أطلق تسديدة مباشرة رائعة من حدود منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

وأدرك دوسان فلاهوفيتش التعادل من علامة الجزاء قبل مرور نصف ساعة من عمر المباراة، قبل أن يعيد تيجاني نوسلين فريقه فيرونا إلى المقدمة في بداية الشوط الثاني، لكن أدريان رابيو لاعب يوفنتوس أدرك التعادل.

ويرتفع رصيد يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى 54 نقطة من 25 مباراة، بفارق تسع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر والذي تتبقى له مباراة مؤجلة. ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 52، ما يعني أن بمقدوره تخطي فريق المدرب ماسيميليانو أليجري حال فوزه على مونزا غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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