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الدوري الاسكتلندي.. رينجرز يتعادل مع سيلتيك (3-3)

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2024 5:21 مساءً
سيلتيك ورينجرز

سيلتيك ورينجرز

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استطاع اللاعبان “عبد الله سيما ورابي ماتوندو”، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، من تسجيل هدفين قرب النهاية في عودة مثيرة لرينجرز في التعادل 3-3 مع سيلتيك في مباراة قمة بالدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

ويملك رينجرز حاليا 74 نقطة من 31 مباراة في الدوري الاسكتلندي، بفارق نقطة واحدة فقط عن سيلتيك المتصدر الذي خاض 32 مباراة.

تقدم سيلتيك بعد 21 ثانية من البداية بعدما تباطأ جيمس تافيرنير بشدة في إبعاد كرة طويلة ليركض دايزن مايدا من خلفه ويسدد من حافة منطقة الجزاء ثم ضاعف مات أوريلي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

ورد رينجرز بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سقط فابيو سيلفا داخل منطقة جزاء سيلتيك ليحصل على ركلة جزاء سددها تافيرنير في الزاوية اليسرى العليا.

ورغم أن صاحب الأرض أدرك التعادل في الدقيقة 86 عن طريق سيما، إلا أن رينجرز تقدم مرة أخرى بعد 71 ثانية عندما هز آدم إيدا الشباك.

لكن البديل ماتوندو عدل النتيجة لرينجرز مجددا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ليعيد جماهير الفريق المضيف إلى الحياة.

    المصدر :
  • رويترز

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