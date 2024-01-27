السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
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الدوري البلجيكي.. إعادة مباراة أندرلخت وجنك بعد خطأ تحكيمي

منذ ساعة واحدة
الدوري البلجيكي

الدوري البلجيكي

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‭ ‬تقرر إعادة مباراة في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم بين أندرلخت وجنك بسبب خطأ ارتكبه حكم الفيديو المساعد بعدما أيدت لجنة الانضباط التابعة للدوري طعن جنك.

وقدم جنك بطل الدوري أربع مرات شكوى إلى لجنة الحكام بعد الهزيمة 2-1 على ملعب لوتو بارك معقل أندرلخت يوم 23 ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال في شكواه إن قرار حكم الفيديو المساعد غير صحيح بعد ركلة جزاء.

وحدثت الواقعة بعد تسديد جناح جنك ييرا سور من كرة مرتدة في مرمى حارس أندرلخت كاسبر شمايكل بعد ثوان من إضاعة برايان هاينن ركلة الجزاء. لكن الهدف ألغي بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بعدما أظهرت الإعادة أن سور كان داخل منطقة الجزاء.

غير أن الإعادة أظهرت أيضا ارتكاب خطأ في ظل وجود اثنين من لاعبي أندرلخت داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

وقال جنك في بيان “اللجنة.. أيدت شكوى جنك بأن حكام المباراة أساءوا تطبيق اللوائح خلال تنفيذ ركلة الجزاء المعنية وما أعقبها”.

ويحتل جنك المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي، في حين يحتل أندرلخت الفائز باللقب 34 مرة وهو رقم قياسي المركز الثاني.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد إعادة المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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