الدوري التركي.. غلطة سراي ينتزع اللقب للمرة 24 بتاريخه

توج غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة 24 بالفوز 3-1 على كونيا سبور (الأحد 26-5-2024) في الجولة 38 الأخيرة، لينهي الموسم بذلك متفوقا بثلاث نقاط أمام غريمه فناربخشه صاحب المركز الثاني والذي لم يتوج بالدوري منذ عقد.

وأحرز غلطة سراي اللقب للعام الثاني على التوالي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي هدفين وأضاف بركان كوتلو لاعب خط الوسط التركي المولود في سويسرا هدفا ثالثا لغلطة سراي، لتنطلق احتفالات جماهير الفريق في إسطنبول وخارجها.

وفرض فريقا إسطنبول، غلطة سراي وفنربخشة، تفوقهما على باقي فرق الدوري هذا الموسم وقد أنهى غلطة سراي الموسم برصيد 102 نقطة بينما أنهاه فنربخشة برصيد 99 نقطة بعد أن شهت مباراته الأخيرة اليوم فوزه 6-صفر على إسطنبول سبور.

وتلاهما طرابزون سبور في المركز الثالث برصيد 67 نقطة بعد أن تغلب 4-2 على أنقرة جوجو اليوم.

وتلقى غلطة سراي خسارتين فقط في الدوري هذا الموسم من بينهما هزيمة على ملعبه أمام فناربخشه قبل أسبوع واحد، والتي أجلت تتويجه حتى الجولة الأخيرة.

وسجل غلطة سراي إجمالي 92 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا في الدوري هذا الموسم.

أما فناربخشه، فقد تلقى هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات بينما تعادل غلطة سراي ثلاث مرات.

وفاز ايكاردي بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا وبفارق ثلاثة أهداف أمام البوسني إيدن جيكو مهاجم فناربخشه.