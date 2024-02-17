الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يعزز صدارته بثنائية نظيفة على نانت

سجل كيليان مبابي ولوكا هرنانديز هدفين في الشوط الثاني ليمنحا باريس سان جيرمان المتصدر الفوز 2-صفر على مضيفه نانت ليمدد مسيرته بدون هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 17 مباراة (السبت 17-2-2024).

ورفع فريق المدرب لويس إنريكي رصيده إلى 53 نقطة متقدما بفارق 14 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر على ملعب أولمبيك ليون أمس الجمعة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين “كان الشوط الأول صعبا، لكن نهج اللاعبين كان ممتازا. في الشوط الثاني كنا أفضل وظهرنا كثيرا في منطقة جزاء المنافس، كانت (المباراة) صعبة لكن كنا محظوظين لتسجيل الهدف الأول”.

وافتتح هرنانديز التسجيل بأول تسديدة لباريس سان جيرمان على المرمى بعد مرور ساعة من البداية من مدى بعيد لترتطم الكرة في موسى سيسوكو لاعب نانت وتبدل اتجاهها نحو الزاوية العليا لمرمى نانت.

وضاعف البديل مبابي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 78 ليسجل المهاجم الفرنسي هدفه 21 في الدوري هذا الموسم ويؤكد صدارته لترتيب هدافي المسابقة.

وأضاف لويس إنريكي “الدوري لم يُحسم، صحيح أننا نفتقد إلى منافس يمكنه تحدينا لكن ذلك نتيجة لأدائنا. حتى يحسم الأمر حسابيا لا يمكننا أن نقول أي شيء، يتبقى الكثير من المباريات.

“من المهم أن نكون أقوياء في الدوري، وأن نكون فريقا يستغل الدوري لتعزيز طريقة اللعب للفوز بالمزيد من الألقاب”.

ويلتقي باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة مع ستاد رين يوم الأحد المقبل.