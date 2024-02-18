الأحد 8 شعبان 1445 ﻫ - 18 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الفرنسي.. خسارة قاسية لنادي موناكو على أرضه أمام تولوز

منذ ساعة واحدة
من مباراة موناكو وتولوز

من مباراة موناكو وتولوز

A A A
طباعة المقال

سجل فينسن سيرو ولوجان كوستا بواقع هدف لكل منهما في كل شوط ليقودا تولوز للفوز 2-1 على مضيفه موناكو ليبتعد الفائز عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على ملعب لويس الثاني (الأحد 18-2-2024).

وافتتح سيرو التسجيل من ركلة حرة متقنة من مسافة 35 ياردة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول لكن موناكو رد سريعا عندما تعادل ماجني أكليوش في الدقيقة 48.

وتراجع أداء موناكو، الذي افتقد لجهود وسام بن يدر وألكسندر جولوفين وسونجوتو ماجاسا للإيقاف، خلال الشوط الثاني ليسجل كوستا هدف الفوز لتولوز في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد موناكو عند 38 نقطة من 22 مباراة في المركز الرابع بينما تقدم تولوز للمركز 13 ليبتعد عن مراكز الهبوط بنقطة واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهدر فرصة توسيع الفارق في الصدارة
توماس توخيل: بايرن يعول على كين في تصحيح المسار
إيدن ترزيتش يطالب بحل سريع لاحتجاجات جمهور الدوري الألماني

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية
خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
باحث في مختبر
كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
صورة من مقطع الفيديو
فيديو تحذيري من حزب الله لإسرائيل.. "من كريات شمونة إلى إيلات"!