الدوري الفرنسي.. خسارة قاسية لنادي موناكو على أرضه أمام تولوز

سجل فينسن سيرو ولوجان كوستا بواقع هدف لكل منهما في كل شوط ليقودا تولوز للفوز 2-1 على مضيفه موناكو ليبتعد الفائز عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على ملعب لويس الثاني (الأحد 18-2-2024).

وافتتح سيرو التسجيل من ركلة حرة متقنة من مسافة 35 ياردة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول لكن موناكو رد سريعا عندما تعادل ماجني أكليوش في الدقيقة 48.

وتراجع أداء موناكو، الذي افتقد لجهود وسام بن يدر وألكسندر جولوفين وسونجوتو ماجاسا للإيقاف، خلال الشوط الثاني ليسجل كوستا هدف الفوز لتولوز في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد موناكو عند 38 نقطة من 22 مباراة في المركز الرابع بينما تقدم تولوز للمركز 13 ليبتعد عن مراكز الهبوط بنقطة واحدة.