الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يحافظ على مسيرته من دون أي هزائم

تعادل باريس سان جيرمان المتصدر سلبيا مع مضيفه موناكو ليحافظ فريق المدرب لويس إنريكي على مسيرته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمباراة 19.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام بريست صاحب المركز الثاني والذي يستضيف لوهافر يوم الأحد ويظل موناكو، الذي غابت عنه الانتصارات على ملعبه هذا العام، في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ورغم هيمنة سان جيرمان على الكرة، كاد موناكو أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول لولا تألق جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الضيف في الدفاع عن مرماه.

وبدا سان جيرمان أخطر في الشوط الثاني رغم استبدال المهاجم كيليان مبابي في الاستراحة لكن برادلي باركولا وفيتينيا لم يتمكنا من هز الشباك.

وأبلغ لويس إنريكي منصة (برايم فيديو) “كانت لنا فرصنا لكننا لعبنا بصورة أفضل في الشوط الثاني، تعاملنا مع الكرة بصورة أفضل من الشوط الأول لكن التعادل نتيجة منطقية”.

وقال في رده على سؤال بشأن استبدال مبابي في ظل تقارير تربطه بالرحيل عن النادي الفرنسي “إن آجلا أو عاجلا سيتعين علينا الاعتياد على اللعب دون كيليان. يجب أن أتخذ أفضل القرارات لصالح الفريق”.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ريال سوسيداد الإسباني في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل بعدما فاز الفريق الفرنسي ذهابا 2-صفر.

وقال دوناروما “قدمت مباراة جيدة. اللعب هنا ليس سهلا وأردنا الفوز لكن موناكو فريق رائع. قدمنا مباراة جيدة رغم كل شيء. كانت عقلية الفريق جيدة ونحن الآن مستعدون لمواجهة ريال سوسيداد”.