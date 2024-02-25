الدوري الفرنسي.. سان جيرمان ينتزع نقطة بالتعادل مع رين في اللحظات الأخيرة

ضمن المهاجم البرتغالي جونسالو راموس نقطة لباريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمام منافسه رين المميز باستاد بارك دي برينس (الأحد 25-2-2024) بعد أن انتزع التعادل 1-1 من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

تقدم رين، الذي أتيحت له الفرصة لزيادة سلسلة انتصاراته في الدوري إلى سبع مباريات، في الدقيقة 33 بفضل انطلاقة قوية من أمين جويري الذي سدد في الزاوية اليمنى العليا، وبدا أن فريقه في طريقه للحصول على النقاط الثلاث، قبل أن يسجل البديل راموس من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقضى كيليان مبابي، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أمسية هادئة بعد استبداله في الدقيقة 65. ورغم ذلك، يواصل قائد منتخب فرنسا صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

ويملك باريس سان جيرمان، الذي لم يخسر في آخر 18 مباراة بالدوري، 54 نقطة من 23 مباراة. ورغم التعادل، يتقدم الفريق بفارق 11 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، بينما يحتل رين المركز السابع برصيد 35 نقطة.