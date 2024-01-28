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الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يهدر تقدمه بهدفين في التعادل 2-2 مع بريست

منذ ساعة واحدة
لاعبو باريس سان جيرمان

لاعبو باريس سان جيرمان

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أهدر باريس سان جيرمان تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ضيفه بريست هدفين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الأحد 28-1-2024).

ولا يزال فريق المدرب لويس إنريكي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق ست نقاط أمام نيس ثاني الترتيب. ويحتل بريست المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام موناكو.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل في الدقيقة 38 من تسديدة مباشرة من مسافة قريبة مستغلا تمرير رائعة من برادلي باركولا ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وضاعف راندال كولو مواني تقدم سان جيرمان مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها ليضعها في الشباك من مسافة قريبة بعدما تصدى الحارس ماركو بيزوت لمحاولة من أسينسيو قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص بريست الفارق في الدقيقة 55 عندما اصطدمت تسديدة مهدي كمارا بالمدافع دانيلو لاعب باريس سان جيرمان إلى داخل الشباك.

وأدرك البديل ماتياس بيريرا لاج التعادل بلمسة رائعة بكعب القدم في الدقيقة 80 مستغلا تمريرة مارتن ساتريانو بعد مجهود فردي رائع.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باركولا إثر حصوله على بطاقتين صفراوين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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