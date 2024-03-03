الدوري الفرنسي.. "نيس" يواصل هزائمه ويسقط أمام "تولوز"

خسر نيس صاحب المركز الخامس 2-1 أمام تولوز (الأحد 3-3-2024) بعدما استقبل هدفين في الشوط الثاني من صاحب الأرض الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتجمد رصيد نيس، الذي لم يحقق أي انتصار في خمس مباريات بالدوري، عند 40 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليل رابع الترتيب والذي فاز 1-صفر على ستاد رانس أمس السبت، ونقطتين عن موناكو بالمركز الثالث بعد تعادله مع ضيفه المتصدر باريس سان جيرمان سلبيا يوم الجمعة الماضي.

وتقدم نيس في الدقيقة الثامنة عن طريق المهاجم النيجيري تيريم موفي عبر تسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من إيفان جيسان داخل منطقة الجزاء بدلت اتجاهها وسكنت المرمى بعدما اخفق الحارس جيوم ريست في إبعادها.

وأدرك تولوز التعادل في الدقيقة 65 عندما تلقى تيس دالينخا تمريرة عرضية منخفضة من وارن كامانسي وبعدها بأربع دقائق سيطر يان جبوو على تمريرة عرضية من دالينخا قبل أن يسدد في سقف المرمى.

ورفع الفوز رصيد تولوز إلى 29 نقطة في المركز العاشر متقدما بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون الذي يستضيف لانس في وقت لاحق اليوم.