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الدوري اللبناني.. النجمة يحتفظ بالصدارة بفوز ثمين على العهد

منذ 4 دقائق
لاعبو نادي النجمة

لاعبو نادي النجمة

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احتفظ النجمة بصدارة الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، بفوز ثمين حققه على العهد حامل اللقب الموسم الماضي 1 – 0 (الشوط الأول 0 – 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة التاسعة إياباً من مجموعة الصدارة، للفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في ختام مرحلة الذهاب.

واكمل للعهد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم محمد عيسى للاعب حسن سرور بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 57، اثر الاستعانة بتقنية الإعادة بالفيديو “فار”.

وتسيد النجمة المباراة بعدها، وصنع افراده فرصا عدة، توجها الاحتياطي حسن مهنا بتسجيل إصابة الفوز للنبيذي في الدقيقة 81 بتسديدة أرضية من داخل المنطقة ارتطمت بأحد لاعبي العهد واتجهت الى الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس مصطفى مطر.

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