الدوري اللبناني.. صراع الصدارة يحتدم بين النجمة والأنصار

يكمل الأنصار المتصدر وبطل المسابقة برقم قياسي 14 مرة، الصراع مع وصيفه ومطارده النجمة على بطولة الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، اذ فاز كل منهما بعد ظهر اليوم في المرحلة ال13، من مرحلة الإياب لمجموعة الصدارة للفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في ختام مرحلة الذهاب، مع الإشارة الى بقاء مرحلتين من عمر الدوري الأطول في تاريخ كرة القدم اللبنانية.

وفاز الأنصار على البرج 3 – 0 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. وسجل لـ”الزعيم الأخضر” السنغالي الحاج مالك تال وحسن معتوق والفلسطيني محمد حبوس.

في حين فاز النجمة على الراسينغ 2 – 1 على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون. سجل للراسينغ إبراهيم أبو جبل في الدقيقة الرابعة. وللنجمة علي حمام ومحمد مرقباوي في الدقيقتين 45 + 3 و 45 + 5.