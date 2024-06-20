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الدوري اللبناني.. لقاء قمة مرتقب بين الأنصار والنجمة

منذ 3 دقائق
لاعبو نادي النجمة

لاعبو نادي النجمة

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يستمر السباق على لقب بطولة الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم حتى الأمتار الأخيرة، أي المرحلة الأخيرة، بين الأنصار المتصدر وصاحب الرقم القياسي بـ 14 لقبا، بفارق نقطتين عن النجمة الوصيف.

ويلتقي الفريقان في المرحلة الـ 15 الأخيرة من الدوري للموسم الحالي، علما ان التعادل يكفي الأنصار للتتويج، فيما يحتاج النجمة الى فوز.

وقد فاز الأنصار بعد ظهر اليوم على الصفاء 4 – 1 على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون. وسجل للأنصار السنغالي الحاج مالك تال (2) وعلي طنيش “سيسي” وعبدالله ياسين في الدقائق 6 و 21 من “بنالتي” و68 و 88. وللصفاء محمد قدوح في الدقيقة 15.

في حين فاز النجمة على العهد حامل اللقب الموسم الماضي 1 – 0 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وسجل للنجمة حسن كوراني في الدقيقة 63 من “بنالتي”.

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز البرج على الراسينغ بيروت 2 – 1. سجل للبرج علي قصاص والسوري محمد الصالح في الدقيقتين 7 و36. وللراسينغ جيمي قازان في الدقيقة 76

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