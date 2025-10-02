الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي: نقترب من إلغاء نظام الربح والاستدامة

منذ ساعة واحدة
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

A A A
طباعة المقال

قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس إن الرابطة ستقرر قريبا إذا كانت ستتخلى عن قواعد الربح والاستدامة المثيرة للجدل، وتستبدلها بنظام جديد يعتمد على نسبة تكلفة التشكيلة.

وأدى تطبيق قواعد الربح والاستدامة في موسم 2015-2016 لمنع الأندية من الإنفاق الزائد، إلى وقوع العديد من الأندية في مخالفات، كما تعرض هذا النظام لانتقادات من فرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا بسبب الحد من القدرة على الإنفاق.

وأشار ماسترز إلى أن النظام الجديد سيتماشى بشكل أكبر مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، والتي تضع حدا أقصى لإنفاق النادي على أجور اللاعبين والانتقالات ورسوم الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من إيراداته.

ومع ذلك، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيضع سقفا أعلى بنسبة 85 بالمئة.

وقال ماسترز أمام الحضور في مؤتمر لقادة الرياضة “نتحدث مع أنديتنا حول نظام بديل. وليس هذا معناه أننا لا نعتقد أن نظام “الربح والاستدامة” يعمل جيدا.

“يتعلق الأمر بالتوافق أكثر مع اللوائح الأوروبية، والتي تعتمد على نسبة تكلفة تشكيلة الفريق، وهو اختبار قائم على الإيرادات”.

وأضاف “يعتمد نظام الربح والاستدامة على اختبار الربحية بأثر رجعي، وله نقاط قوة ونقاط ضعف خاصة به. لا يوجد نظام مثالي.

“علينا الحفاظ على توازن هذه الأمور ومواصلة النقاش مع أنديتنا، وهذا قرار مهم، لذا علينا أن نأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح. لكن هذا القرار سيصدر قريبا لا محالة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

يوليان ناجلزمان
ناجلزمان: الفوز على لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية مفتاح التأهل للمونديال
شعار نادي باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان الشبان يلمحون إلى مستقبل مشرق بعد الفوز على برشلونة
كوكو جوف
جوف تبلغ قبل نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس للعام الثاني تواليا

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب