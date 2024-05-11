السبت 3 ذو القعدة 1445 ﻫ - 11 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الفرنسي يأمل أن يشارك مبابي في أولمبياد باريس

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إنه يأمل أن يشارك نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في أولمبياد باريس الصيفي في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكد المهاجم الفرنسي الدولي مساء أمس الجمعة أنه سيغادر ناديه الحالي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بينما ترشحه توقعات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وقال الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ليس لدي تعليق محدد سوى حقيقة أنني أعول على سماح ريال مدريد بمشاركة كيليان في الألعاب الأولمبية حتى يتسنى له اللعب مع المنتخب الفرنسي.”

وشارك مبابي (25 عاما) في 77 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وأحرز هدفا في نهائي كأس العالم 2018 في روسيا في مواجهة كرواتيا ليساعد فريقه في الفوز باللقب العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مارتن يسجل رقماً قياسياً وينطلق أولاً بسباق فرنسا للدراجات النارية
ناجتس‭ ‬يقلص الفارق مع مينيسوتا بقبل نهائي القسم الغربي
صعود بارما وكومو إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي للقدم

الأكثر قراءة

الأمن العام
"1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام
بشار الأسد و إبراهيم رئيسي
صحيفة روسية: تصاعد التوتر بين إيران وسوريا بعد هجوم إسرائيلي
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!