الرئيس الفرنسي يأمل أن يشارك مبابي في أولمبياد باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إنه يأمل أن يشارك نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في أولمبياد باريس الصيفي في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكد المهاجم الفرنسي الدولي مساء أمس الجمعة أنه سيغادر ناديه الحالي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بينما ترشحه توقعات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وقال الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ليس لدي تعليق محدد سوى حقيقة أنني أعول على سماح ريال مدريد بمشاركة كيليان في الألعاب الأولمبية حتى يتسنى له اللعب مع المنتخب الفرنسي.”

وشارك مبابي (25 عاما) في 77 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وأحرز هدفا في نهائي كأس العالم 2018 في روسيا في مواجهة كرواتيا ليساعد فريقه في الفوز باللقب العالمي.