الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرياضي بيروت بطل منطقة الغرب في سلة "وصل"

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

احتفظ الرياضي بيروت بقلبه بطلاً لمنطقة الغرب في دوري ابطال غرب آسيا في كرة السلة “وصل” التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي “فيبا”، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي وصيفه غوركان الايراني 2 – 1، بفوزه عليه في المباراة الثالثة الفاصلة 100 – 78، التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وتستضيف قطر، بحسب مصادر صحافية، دور الثمانية “فاينال 8” من البطولة، والتي يشارك فيها من غرب القارة الرياضي بيروت وغوركان والحكمة بيروت، الى الكويت الكويتي بطل مجموعة الشرق ووصيفه المنامة البحريني حاما اللقب الموسم الماضي وغيرهما.

    المزيد من رياضة

    فيورنتينا يحجز مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتعادله مع بروج
    لويس روبياليس
    بعد القبلة الشهيرة.. محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة بإسبانيا
    الاتحاد الدولي للسيارات
    روبين تغادر منصبها كرئيسة تنفيذية للاتحاد الدولي للسيارات

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل خارج "التيار"!
    عناصر من حزب الله
    استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
    رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
    خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم