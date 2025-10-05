الرياضي بيروت يتوّج بطلاً لدورة أبو ظبي الدولية بعد فوزه على الشارقة

تُوّج نادي الرياضي بيروت بطل لبنان بلقب دورة أبو ظبي الدولية الثانية في كرة السلة، التي نظمها مجلس أبو ظبي الرياضي بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس، وذلك بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على الشارقة الإماراتي بنتيجة 88 – 75، وبفارق 13 نقطة.

الفريق اللبناني حسم المواجهة في الشوط الثاني بعد أداء مميز، ليُثأر من خسارته أمام الشارقة في الدور الأول، منتزعاً كأس البطولة عن جدارة.

وشهدت المباراة حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، الذي هنّأ الفريق على الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل كرة السلة اللبنانية المشرّف عربياً ودولياً.