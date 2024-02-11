السباح التونسي "حفناوي" يفشل بـ التأهل لنهائي سباق 400 متر في قطر

قدم السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد الحفناوي، بداية ضعيفة في بطولة العالم للسباحة المقامة في قطر عندما فشل في التأهل لنهائي سباق 400 متر حرة صباح اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024.

واحتل الحفناوي (21 عاما) الذي جاء للمنافسة على ألقاب سباقات 400 و800 و1500 متر حرة المركز 17 في تصفيات سباق 400 متر بزمن بلغ ثلاث دقائق و48.05 ثانية.

ورفض الحفناوي الحديث إلى الصحفيين بعد هذه الانتكاسة.

وكان الحفناوي فاز بفضية السباق في بطولة العالم الأخيرة في فوكوكا اليابانية العام الماضي بعد احتلاله المركز الثاني خلف الأسترالي سام شورت الغائب عن النسخة الحالية.

وسيحاول الحفناوي الاحتفاظ بلقبي سباقي 800 و1500 متر حرة في البطولة لاحقا.

وتفوق بطل العالم السابق الأسترالي إيليجاه وينينجتون على الجميع في تصفيات سباق 400 متر مسجلا ثلاث دقائق و44.37 ثانية وتفوق على الألماني لوكاس ميرتنز الفائز ببرونزية السباق في فوكوكا العام الماضي.

واحتل الكوري الجنوبي كيم وو-مين المركز الثالث في تصفيات السباق.