السجن مع وقف التنفيذ لرياضية فرنسية بتهمة الاحتيال ببطاقة ائتمان

أصدر القضاء الفرنسي عقوبة السجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جوليا سيمون متسابقة الثنائي وغرمها 15 ألف يورو (17493 دولارا) بتهمتي الاحتيال ببطاقة ائتمان والسرقة، ما يثير شكوكا حول مشاركتها في أولمبياد 2026 الشتوي.

واعترفت سيمون، الفائزة بكأس العالم 2023 والتي تحمل آمال فرنسا في الفوز بميدالية في ميلانو-كورتينا، “بكل الحقائق” أمام محكمة ألبيرفيل الجنائية واعتذرت لضحيتيها، زميلتها في الفريق جوستين برايساز-بوشيه والمعالج الفيزيائي للفريق.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن سيمون قولها أمام المحكمة “أنا آسفة… لا أستطيع تفسير تصرفي. اضطررتُ للعمل مع طبيب نفسي لفهم الأمر والتعافي منه”.

وقال الاتحاد الفرنسي للتزلج في بيان إن لجنته التأديبية ستجتمع “في أقرب فرصة” للنظر في قضية سيمون.

وأشار ممثلو الادعاء إلى عمليتي احتيال أُجريتا باستخدام بطاقات مصرفية للضحيتين. وكانت سيمون قد أنكرت سابقا ارتكاب أي مخالفة، قائلة في 2023 إن اسمها استُخدم دون علمها، وإنها تقدمت بشكوى بتهمة سرقة هويتها.

وهزت هذه القضية رياضة الثنائي الفرنسية قبل أولمبياد ميلانو وكورتينا، والتي تبدأ في السادس من فبراير شباط المقبل.

وفازت سيمون (29 عاما)، بعشر ميداليات ذهبية في بطولة العالم.