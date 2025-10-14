السعودية تتأهل لكأس العالم 2026 بتعادل سلبي مع العراق

تأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تعادلت سلبيا مع العراق في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

ورفع كل من منتخبي السعودية والعراق رصيده إلى أربع نقاط، وتصدرت السعودية، التي يدربها إيرفي رينار، المجموعة عبر تفوقها بفارق الأهداف المسجلة لتتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها.

ويلتقي العراق مع الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، ذهابا وإيابا يومي 13 و18 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم التي تأهل إليها العراق مرة واحدة سابقة في عام 1986.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي شهدت يوم الأربعاء فوز السعودية 3-2 على إندونيسيا، بينما شهدت الجولة الثانية يوم السبت فوز العراق، الذي يدربه جراهام أرنولد، 1-صفر على إندونيسيا.

وتفوق المنتخب السعودي في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، لكنه أخفق في هز الشباك في ظل افتقاد الدقة الكافية في اللمسات الأخيرة وكذلك تألق الحارس العراقي جلال حسن الذي أحبط أكثر من فرصة هدف محقق.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع ونجح المنتخب السعودي سريعا في فرض تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي لكن دون خطورة على المرمى العراقي في الدقائق الأولى.

واقتصرت الفرص خلال أول ربع ساعة من المباراة على تسديدتين من سالم الدوسري وصالح أبو الشامات لاعبي السعودية، لكن الكرة مرت فوق العارضة في المرتين.

وواصلت السعودية تفوقها في الاستحواذ والضغط الهجومي لكنها واجهت صعوبة في تهديد المرمى في ظل تكثيف العراق تركيزه على التأمين الدفاعي.

وشن الفريق السعودي هجمة خطيرة في الدقيقة 38 وتوغل أبو الشامات داخل منطقة الجزاء ثم مرر عرضية أمام المرمى لكن الدفاع العراقي تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة.

وصنع المنتخب السعودي فرصتين خطيرتين خلال أول دقيقتين من الشوط الثاني، إذ أرسل مصعب الجوير كرة عالية إلى داخل منطقة الجزاء حاول فراس البريكان تصويبها بضربة رأس لكنه لم يلحق بها، وبعدها بثوان، مرر البريكان عرضية أمام المرمى إلى سعود عبد الحميد لكن الأخير سددها فوق العارضة.

وسدد أبو الشامات كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكن الحارس العراقي حسن تصدى لها ببراعة كما تألق في التصدي لكرة خطيرة من الدوسري في الدقيقة 54.

وتلقى الدوسري عرضية من عبد الحميد في الدقيقة 57 ليسدد بقوة في غياب الرقابة عنه خارج حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وأجرى رينار تغييرا اضطراريا في صفوف السعودية في الدقيقة 71 إذ أشرك عبد الله الحمدان بدلا من أبو الشامات الذي سقط مصابا، كما أشرك نواف بوشل بدلا من أيمن يحيى.

بعدها استمرت محاولات السعودية لتسجيل هدف يؤمن بطاقة التأهل كما قدم المنتخب العراقي أكثر من محاولة جادة وكاد أن يخطف هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لكن الحارس السعودي نواف العقيدي تألق في التصدي ببراعة لكرة خطيرة من ركلة حرة، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.