السعودية ومصر تغادران كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد التعادل والهزيمة

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره النرويجي 1-1 في ختام مبارياته بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ليحقق أول نقطة له في المجموعة السادسة ويودع البطولة.

وتصدر التعادل النرويجي مع السعودية مجموعته إلى جانب كولومبيا، ولكل منهما خمس نقاط، فيما احتل المنتخب السعودي المركز الأخير بنقطة واحدة. وسجل نيكلاس كيمب هدف النرويج في الدقيقة 46، قبل أن يدرك طلال حاجي التعادل للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وفي المجموعة الأولى ودع المنتخب المصري البطولة بعد احتلاله المركز الثالث بثلاث نقاط، متأخرًا بفارق البطاقات الصفراء عن تشيلي صاحبة المركز الثاني.

كما تصدر المغرب المجموعة الثالثة بست نقاط رغم خسارته الأخيرة أمام المكسيك، وسيواجه كوريا الجنوبية، ثالث المجموعة الثانية، في دور الستة عشر يوم الجمعة المقبل.