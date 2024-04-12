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السلة الأمريكية.. "غولدن ستيت وريورز" يفوز على "بورتلاند تريل بليزرز" (100-92)

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2024 10:33 صباحًا
لاعبو السلة الأمريكية

لاعبو السلة الأمريكية

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في ليلة مليئة بالإثارة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، نجح فريق جولدن ستيت وريورز في تحقيق فوز مهم على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز بنتيجة 100-92. ساهم ستيفن كوري بشكل كبير في هذا الفوز بتسجيل 22 نقطة، وصناعة ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، إضافة إلى سيطرته على سبع كرات مرتدة خلال المباراة.

وهذا هو الفوز التاسع في عشر مباريات لجولدن ستيت وبه تقاسم الفريق المركز الثامن في القسم الغربي للبطولة مع فريقين آخرين هما سكرامنتو كينجز ولوس أنجليس ليكرز قبل آخر مباراتين في الدور التمهيدي.

وأضاف جوناثان كومينجا 19 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله أندرو ويجينز 15 نقطة.

وخاض جولدن ستيت المباراة بدون لاعبيه البارزين كلاي تومسون ودرايموند جرين للإصابة.

وأحرز دياندر أيتون لاعب بورتلاند 25 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة بينما أحرز زميله سكوت هندرسون 18 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة 13 في آخر 15 مباراة.

وفي مواجهة أخرى فاز نيو أورليانز بليكانز خارج ملعبه 135-123 على سكرامنتو كينجز بفضل 62 نقطة من لاعبيه سي.جيه ماكولوم وزيون وليامسون بواقع 31 نقطة من كل لاعب.

وبهذا الفوز استعاد بليكانز تفوقه بفارق مباراة واحدة على فينكس صنز في السباق على سادس وآخر مكان مضمون في الأدوار الإقصائية في القسم الغربي قبل آخر مباراتين في الدور التمهيدي.

وكان دي آرون فوكس لاعب سكرامنتو أعلى لاعبي المباراة تسجيلا للنقاط برصيد 33 نقطة.

وفي بقية مباريات البطولة التي أقيمت الليلة الماضية فاز شيكاجو بولز خارج ملعبه 127-105 على ديترويت بيستونز وفاز نيويورك نيكس على مضيفه بوسطن سيلتيكس 118-109 بينما فاز يوتا جاز على ضيفه هيوستون روكتس 124-121.

    المصدر :
  • رويترز

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