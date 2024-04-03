الأربعاء 24 رمضان 1445 ﻫ - 3 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السلطات تطلب من رئيس الاتحاد الإسباني السابق المثول أمام محكمة

منذ 36 دقيقة
لويس روبياليس

لويس روبياليس

A A A
طباعة المقال

قال مصدر قضائي لرويترز إن الشرطة أبلغت لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لدى عودته إلى إسبانيا اليوم الأربعاء بأنه مشتبه به في تحقيق فساد وطلبت منه المثول أمام محكمة محلية.

ووصل روبياليس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى مدريد على متن رحلة جوية من جمهورية الدومينيكان، حيث أمضى شهرين فيما وصفها برحلة عمل.

ولم تستجب الشرطة لطلبات من رويترز للتعليق.

وبينما كان روبياليس في الخارج، أمر قاض إسباني بتفتيش المكاتب والممتلكات المرتبطة بتحقيق في مزاعم فساد وسوء إدارة وغسل أموال خلال فترة رئاسته للاتحاد الإسباني.

وتجري محكمة في مدريد تحقيقا منذ يونيو حزيران 2022 فيما إذا كان روبياليس ارتكب جريمة تتعلق بالإدارة غير السليمة عندما اتفق الاتحاد الإسباني مع شركة كوزموس المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكي على نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.

وفتشت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم خارج مدريد وشقة مملوكة لروبياليس في مدينة غرناطة في 20 مارس آذار إضافة لملعب كرة قدم في إشبيلية واعتقلت سبعة أشخاص حتى الآن.

وفي مقابلة مع صحيفة لا سيكستا ستنشر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، نفى روبياليس قبول أي رشاوى وقال إن أرباحه كانت نتاج عمله ومدخراته.

وأكد روبياليس أيضا أن الشرطة الإسبانية فتشت مسكنه المؤقت في جمهورية الدومينيكان يوم الاثنين وصادرت هاتفا محمولا.

وفي سبتمبر أيلول الماضي استقال روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبعد شهر تم إيقافه من قبل الفيفا عن جميع أنشطة كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب مزاعم عن تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو دون رضاها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وقال روبياليس إن الأمر تم بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفات لكن المدعين يطالبون بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والإكراه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة القدم
بسبب مشاجرة.. 6 مباريات دون جمهور لطرابزون سبور
كرة القدم
بعد إساءات عنصرية.. إغلاق جزئي لمدرجات ملعب خيتافي في ثلاث مباريات
كرة القدم - تعبيرية
الاتحاد الكاميروني‭ ‬لكرة القدم تفاجأ باختيار بريس لتدريب المنتخب

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان