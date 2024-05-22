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السماح للفرق المشاركة في كأس كوبا أمريكا بإجراء تبديلات في حالات الارتجاج

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مايو - 2024 10:22 صباحًا
كأس كوبا أمريكا

كأس كوبا أمريكا

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قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إنه سيسمح للفرق المشاركة في كأس كوبا أمريكا الشهر المقبل بإجراء تبديل إضافي حال تعرض أحد اللاعبين لارتجاج أو إصابة بالرأس.

وسيسري التغيير في القواعد أيضا على البطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد عقب انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الفترة من 20 يونيو حزيران إلى 14 يوليو تموز في الولايات المتحدة.

وقال الكونميبول في بيان “بالإضافة إلى التغييرات الخمسة لكل فريق التي تسمح بها اللوائح، من المحتمل إضافة تبديل سادس لحماية اللاعبين.

“هذا تبديل إضافي حال الاشتباه في إصابة في الرأس أو ارتجاج. للقيام بذلك، يتعين إبلاغ حكم الساحة أو الحكم الرابع”.

ودعت العديد من الهيئات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين إلى إجراء تبديلات إضافية وقام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتضمينها في قوانينه في مارس آذار لكنه ترك الأمر مفتوحا لمنظمي المسابقات لتنفيذها تبعا لقرار كل بطولة.

    المصدر :
  • رويترز

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