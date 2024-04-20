السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي للقفز بالزانة في الصين

حطم السويدي أرمان دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة المسجل باسمه عندما قفز لارتفاع بلغ 6.24 متر في أول لقاء للدوري الماسي لألعاب القوى هذا العام وهو لقاء شيامن في الصين اليوم السبت 20 يسان/أبريل الجاري ليبعث برسالة واضحة قبل أولمبياد باريس الصيفي 2024.

وبهذا تفوق دوبلانتيس على رقمه القياسي العالمي السابق وهو 6.23 متر الذي سجله بكل جدارة في لقاء يوجين للدوري الماسي في سبتمبر أيلول الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة التي يحطم فيها دوبلانتيس (24 عاما) الرقم القياسي العالمي وكان الوحيد اليوم الذي نجح في القفز لارتفاع ستة أمتار في المدينة الصينية.

وحاليا يحمل دوبلانتيس اللقب الأولمبي وهو بطل العالم في النسختين الماضيتين وسبق له أيضا الفوز ببطولة العالم داخل القاعات مرتين كانت الثانية في مارس آذار الماضي بينما يستعد لخوض الدورة الأولمبية الصيفية الثانية بكل قوة في العاصمة الفرنسية الصيف القادم.

وفازت الأسترالية توري لويس (19 عاما) ببطولة سباق 200 متر عندما سجلت 22.96 ثانية رغم وجود منافسات أمريكيات بارزات من بينهن شاكيري ريتشاردسون الفائزة ببرونزية بطولة العالم العام الماضي والتي احتلت المركز الثاني اليوم بزمن بلغ 22.99 ثانية متقدمة على الأمريكيات تامارا كلارك وأنافيا باتل وتوانيشا تيري.

وحصدت بطلة العالم ماريليدي باولينو القادمة من جمهورية الدومنيكان ذهبية سباق 400 متر بزمن بلغ 50.08 ثانية.

وفازت‭ ‬عداءة‭ ‬بويرتوريكو‭ ‬جاسمين‭ ‬كاماتشو‭-‬كوين‭ ‬البطلة الأولمبية بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬100 سيدات مسجلة‭ ‬12.45 ثانية.