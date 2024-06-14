السويسري تشاكا ينفي وجود خلاف مع مدربه ياكين

قال جرانيت تشاكا قائد منتخب سويسرا، اليوم الجمعة، إن علاقته الآن جيدة مع المدرب مراد ياكين، وقلل من شأن تقارير عن خلافات بشأن الإستراتيجية خلال مسيرة سيئة للفريق بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم شابتها أخطاء متأخرة.

وتلتقي سويسرا مع المجر الحصان الأسود” في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الأولى في كولن غدا السبت، وتحتاج إلى عرض قوي لتبديد المخاوف من أن سجلها الرائع في التأهل لأدوار خروج المغلوب في البطولة قد ينتهي بشكل مفاجيء.

وتأهلت سويسرا إلى بطولة أوروبا 2024 باحتلال المركز الثاني في مجموعتها بعد مشوار فازت فيه فقط على أندورا في آخر ثماني مباريات وأهدرت تقدمها في وقت متأخر أمام منافسين بينهم إسرائيل وكوسوفو.

وأدت هذه النتائج إلى تقارير عن توتر العلاقة بين ياكين ولاعبيه ودعوات من الجماهير لإقالته.

وقال تشاكا في مؤتمر صحفي: “نحن بالغون بما يكفي لتوضيح كل شيء. لذلك كانت لدي علاقة رائعة مع المدرب في الأشهر الستة أو الثمانية الماضية. لقد كانت أفضل من الماضي.

“لقد جاء (ألمانيا) لرؤيتي عدة مرات… تناولنا العشاء معا. شربنا الكثير من الجعة معا. لذلك كل شيء يسير على ما يرام. كلانا يملك الطموح ونريد أن نكون ناجحين لأنفسنا وللفريق”.

وأضاف تشاكا: “نحن سعداء بوجود مدرب يستمع لنا ويريد التحدث معنا”.

واشتهر لاعب الوسط تشاكا، أحد اللاعبين البارزين في سويسرا، بمزاجه المتقلب وغضبه الشديد بين الحين والآخر عند استبداله.

وهدأ تشاكا (31 عاما) منذ رحيله عن أرسنال ولعب دورا بارزا في فوز باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني هذا الموسم.

وبلغت سويسرا أدوار خروج المغلوب في آخر خمس بطولات كبرى لكن تشاكا لن يعتمد على فرص فريقه في التأهل للدور الثاني للمرة السادسة من مجموعة تضم المجر واسكتلندا وألمانيا الدولة المضيفة.

وقال: “لا أحب التحدث مع الفرضيات. نود أن نعطي إشارة مهمة غدا بمباراة جيدة، ومحاولة الفوز بجميع مباريات دور المجموعات”.