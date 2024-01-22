الشرطة الفرنسية تتأهّب لتأمين مسيرة الشعلة الأولمبية

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، اليوم الاثنين، أن الشرطة الفرنسية ستكون في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تهديدات لمسيرة شعلة أولمبياد 2024، حيث سيجرى تكليف نحو 100 ضابط بتأمين حاملي الشعلة عبر سياج أمني وتدابير مضادة لتحليق الطائرات المسيرة.

وستصل الشعلة الأولمبية إلى مرسيليا قادمة من اليونان في الثامن من أيار/مايو، ويتوقع أن يحضر نحو 150 ألف متفرج الاحتفالية المقررة في المدينة قبل أن تبدأ رحلة الشعلة على الأراضي الفرنسية.

وقال دارمانان في مؤتمر صحافي إن “التهديدات الإرهابية والاحتجاجية” لمسيرة الشعلة كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن “نشطاء بيئة يساريين متشددين” أو “إسلاميين متشددين” يشكلون مصادر محتملة لمثل تلك التهديدات.

وأضاف “مسيرة الشعلة تحظى باهتمام إعلامي كبير، والوزارة تولي لها اهتماما خاصا حيث من الممكن أن تكون هدفا لأعمال خبيثة.

“أجرينا مراجعة شملت جميع حاملي الشعلة البالغ عددهم 11 ألف وكذلك البدلاء البالغ عددهم ألف شخص، وأسفرت العملية عن استبعاد 13 منهم من مسيرة الشعلة”.

وسيجرى إيقاد الشعلة الأولمبية في 16 نيسان/ابريل في احتفالية بمدينة أولمبيا اليونانية، التي تشكل مهد الألعاب الأولمبية.