الشرطة تحتجز عدة أشخاص ببطولة أوروبا بعد مشاجرة شملت مشجعين بولنديين في برلين

قالت شرطة برلين اليوم الجمعة إنها “ألقت القبض على عدة أشخاص بعد مشاجرة شارك فيها مشجعون معظمهم بولنديون”، بالقرب من منطقة المشجعين خلال مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في العاصمة الألمانية.

ولعبت بولندا أمام النمسا ضمن منافسات المجموعة الرابعة في وقت سابق اليوم الجمعة في مباراة استضافتها برلين وانتهت بفوز النمسا 3-1.

وقالت الشرطة إنها استُدعيت إلى مسرح الحادث عند بوابة براندبورج الشهيرة عندما وقعت مناوشات بين المشجعين ومشرفي المباراة. ورشق مشجعون الشرطة بزجاجات وبالحجارة.

وذكرت الشرطة في منشور عبر منصة إكس “استخدم زملاؤنا القوة البدنية ورذاذ الفلفل والهراوات واعتقلوا عدة أشخاص”.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها احتوت الوضع، لكنه لم يكشف عن عدد المعتقلين أو المصابين.