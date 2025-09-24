الشرطة تعتقل أكثر من 100 من مشجعي روما في نيس

قالت السلطات المحلية إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أكثر من 100 من مشجعي نادي روما في وسط مدينة نيس مساء أمس الثلاثاء بعد تدخلها لمنع شجار جماعي قبل مباراة النادي الإيطالي أمام نيس في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وقالت سلطات إقليم الألب البحرية في بيان إن إجمالي 102 شخصا من مشجعي روما اعتقلوا بعد تدخل شرطة مكافحة الشغب والضباط المحليين لوقف الاشتباك الذي شارك فيه حوالي مئة شخص.

وأضافت “لم تقع إصابات أو أضرار. واستعدنا الهدوء سريعا مع ضمان الأمن بشكل كامل طوال الليل”.

وتستضيف المدينة الفرنسية مباراة مرحلة الدوري من البطولة القارية بين نيس وروما، والتي صنفتها السلطات على أنها مباراة عالية الخطورة.

وستشهد المدينة انتشارا أمنيا مكثفا لحوالي 400 من رجال الشرطة والدرك في الملعب وفي جميع أنحاء المدينة وعلى الطرق المؤدية إلى الحدود الفرنسية الإيطالية.

وتابع البيان “كما هو الحال مع جميع المباريات الحساسة، خضعت هذه المباراة لتحضير دقيق للغاية من قبل أجهزة الدولة بالتنسيق مع مدينة نيس والأندية المعنية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وحذرت السلطات من أنه لن يكون هناك أي تسامح مع مثيري الشغب، مع توجيه الشرطة لتطبيق القانون بشكل صارم.