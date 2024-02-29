الشركة المالكة لنادي ميلان الإيطالي تتعهد ببناء أستاد جديد

قال مسؤول تنفيذي بارز في شركة رد بيرد كابيتال للاستثمار المالكة لميلان الإيطالي اليوم الخميس إن ملاك بطل أوروبا السابق تعهدوا ببناء استاد جديد للسماح لميلان بالتنافس مع فرق النخبة في القارة.

ويتطلع ميلان وجاره إنتر ميلان للرحيل عن استاد “سان سيرو” التاريخي، المملوك للسلطات المحلية، وبناء الاستاد الخاص بكل فريق على مشارف المدينة.

وقال جيري كاردينال، المؤسس والشريك في الإدارة في شركة رد بيرد كابيتال للاستثمار، والتي استحوذت على ميلان مقابل 1.2 مليار يورو في 2022، إن النادي سيكون لديه استاد جديد يسع 70 ألف مشجع وقادر أيضا على استضافة الحفلات الموسيقية.

وقال كاردينال خلال مؤتمر فاينانشال تايمز للأعمال لكرة القدم “هذا لن يكون جيدا لميلان فقط، وإنما سيكون جيدا لإيطاليا ولدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

“سنقوم بتأسيس شركة لبناء هذا الاستاد وبعدها أريد أن أتولى هذه الشركة وتقوم ببناء استادات لكل الفرق الأخرى في الدوري الإيطالي”.

وخلال وجوده بجانب كاردينال، قال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إن سان سيرو حمل “ذكريات رائعة، ولكن دائما ما تكون هناك بداية جديدة لكل شيء”.

وأنهى إبراهيموفيتش مسيرته الاحترافية مع ميلان في 2023 ويعمل الآن مستشارا لملاك النادي.

وذكرت سلطات مدينة ميلانو قبل أيام أنها لا تزال ترغب في معرفة مدى إمكانية العمل مع الناديين في تجديد استاد سان سيرو.

وتوج ميلان بطلا لأوروبا سبع مرات، لكن كان آخرها في عام 2007، وقد توج بلقب الدوري الإيطالي آخر مرة في عام 2022.