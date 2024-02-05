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الشياطين الحمر تعلن غياب مدافعها "مارتينيز" ثمانية أسابيع بسبب الإصابة

منذ 8 دقائق
ليساندرو مارتينيز

ليساندرو مارتينيز

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ذكر بيان لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط، أن مدافعه ليساندرو مارتينيز سيغيب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال الفوز 3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد أمس الأحد.

وغادر مدافع الأرجنتين الملعب في الدقيقة 71 بعد تعرضه لإصابة عندما سقط فلاديمير سوفال ظهير وست هام على ركبته بعد التحام.

وقال يونايتد في بيان “تعرض ليساندرو مارتينيز لإصابة في الرباط الجانبي الأوسط لركبته ومن المتوقع غيابه لمدة ثمانية أسابيع على الأقل عن الملاعب”.

وغاب مارتينيز لمدة أربعة أشهر تقريبا في وقت سابق من هذا الموسم بعدما خضع لجراحة لإصلاح مشكلة متكررة في القدم تعرض لها لأول مرة أمام إشبيلية في أبريل نيسان وعاد في يناير كانون الثاني.

وقال المدرب إريك تن هاج أمس “إنه لأمر سيء للغاية له وسيء للغاية بالنسبة للفريق”.

وأضاف “في الموسم الماضي، عندما ابتعد (عن الفريق للإصابة) شعرت أن مستوى أدائنا انخفض.

“يجب أن نتجنب ذلك لأن لدينا فريق جيد ومجموعة من المدافعين يمكنهم تعويض غيابه”.

ويحتل يونايتد المركز السادس متأخرا بفارق ثماني نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع قبل أن يحل يونايتد ضيفا عليه يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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