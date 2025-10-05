الصاعد ألديغير يفوز بسباق إندونيسيا للدراجات النارية

فيرمين ألديغير من فريق Gresini Racing MotoGP يحتفل على المنصة بعد فوزه بسباق MotoGP. رويترز

حقق المتسابق الصاعد فيرمين ألديغير أول انتصار في مسيرته، التي لا تزال في بدايتها ببطولة العالم للدراجات النارية، بالفوز بسباق جائزة إندونيسيا الكبرى اليوم الأحد بينما خرج البطل المتوج حديثا بالبطولة مارك ماركيز بعد اصطدامه مع ماركو بيتسيكي.

وتجاوز ألديغير متسابق غريسيني ريسنغ، الذي احتل المركز الثاني في سباق السرعة أمس السبت، بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم) ليتصدر السباق في اللفة العاشرة وينهيه بفارق تسع ثوان تقريبا عن منافسه.

عبر أكوستا خط النهاية ثانيا وأكمل أليكس ماركيز، زميل ألديجير في الفريق، منصة التتويج.

حادث ماركيز

بدأ بيتسيكي، الذي انطلق أولا، السباق بطريقة سيئة ليجد نفسه في المركز السادس بعد أول منعطفيْن وكان متسابق أبريليا يائسا للغاية في سعيه لاستعادة الصدارة.

وأثناء سعيه للعودة إلى المنافسة، اصطدم بيتسيكي بدراجة ماركيز متسابق دوكاتي من الخلف فاندفع الاثنان بسرعة كبيرة نحو الحصى وبدا أن ماركيز يعاني بشدة بعد تدحرجه رأسا على عقب.

وظل المتسابق الإسباني، الذي فاز بالبطولة للمرة السابعة في مسيرته خلال سباق جائزة اليابان الكبرى الأسبوع الماضي، جاثيا على قدميه في أحد جانبي الحلبة لبضع دقائق قبل أن ينهض وهو يترنح ويخرج ممسكا كتفه.

وهذا الحادث هو استمرار لسلسلة الحظ السيئ الذي يلاحق ماركيز في حلبة مانداليكا الدولية إذ لم يتمكن من إنهاء سباق جائزة كبرى في أربع محاولات.

ولم يبدُ أن هناك أي ضغينة بين بيتسيكي وماركيز بعد الحادث إذ تصافحا سريعا قبل نقل ماركيز للمركز الطبي.

ثم ساءت أمور دوكاتي بعد بضع لفات عندما فقد فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين، السيطرة على دراجته.

وبدا على الإيطالي، الذي عانى من موسم صعب هذا العام، الإحباط وهو ينظر إلى السماء ويشير بغضب بيديه المطويتين.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز خوسيه أنطونيو رويدا متسابق فريق (كيه.تي.إم آجو) بسباق الدراجات النارية من الفئة الثالثة في إندونيسيا ليحسم لقب عام 2025.