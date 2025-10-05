الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
الضغوط تتزايد على بوستيكوجلو مع خسارة فورست أمام نيوكاسل

نيوكاسل

نيوكاسل

سجل لاعب الوسط برونو جيمارايش هدفا رائعا وحصل على ركلة جزاء ليقود نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 2-صفر على نوتنجهام فورست اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتتزايد الضغوط على أنجي بوستيكوجلو مدرب فورست الذي يواجه انتقادات شديدة.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم جيمارايش لنيوكاسل في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة، إذ تلقى تمريرة من دان بيرن خارج منطقة الجزاء وسدد بقوة في مرمى ماتس سيلز حارس فورست.

وتألق سيلز في سلسلة من التصديات الرائعة ليحافظ على فرص فريقه في المباراة، لكنه لم يكن بوسعه فعل الكثير عندما عرقل إليوت أندرسون اللاعب جيمارايش في الدقيقة 82 ليحصل نيوكاسل على ركلة جزاء نفذها المهاجم نيك فولتماده بثقة مضيفا الهدف الثاني.

وصعد الفوز بنيوكاسل إلى المركز 11 برصيد تسع نقاط بينما يحتل فورست بقيادة بوستيكوجلو، والذي لم يحقق أي فوز في سبع مباريات، المركز 17 برصيد خمس نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام أقرب مراكز الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

