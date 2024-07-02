العثور على فريتاج بطل العالم السابق في الوثب العالي ميتاً في جنوب أفريقيا

ذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على بطل العالم السابق في الوثب العالي جاك فريتاج ميتا ومصابا بطلق ناري بعد أن كان مفقودا منذ أسبوعين.

وذكر موقع (نيتورك 24) أنه تم العثور على فريتاج (42 عاما) على العشب قرب مقبرة في ضواحي بريتوريا بجنوب أفريقيا وتتعامل الشرطة مع القضية على أنها جريمة قتل.

وتم الإبلاغ عن اختفائه بعد أن شوهد لآخر مرة وهو يغادر منزل والدته مع رجل مجهول في وقت متأخر من يوم 17 يونيو حزيران.

وفاز فريتاج ببطولة العالم على مستويات الشباب والناشئين والكبار.

ونال الميدالية الذهبية في الوثب العالي في بطولة العالم 2003 في باريس.

وسجل أفضل رقم شخصي له وهو 2.38 متر في 2005.