العداء الأمريكي بروميل يغيب عن التصفيات الأولمبية بسبب الإصابة

أعلن العداء ترايفون بروميل، الحائز على برونزية سباق 100 متر في بطولة العالم مرتين، أنه لن يشارك في التصفيات الأمريكية الأولمبية المقبلة بسبب الإصابة.

وفاز بروميل بسباق في التصفيات الأمريكية في عام 2021 وكان مرشحا قويا في ألعاب طوكيو التي تأجلت بسبب فيروس كورونا لكنه فشل في الوصول إلى النهائي.

وحصل بروميل على التعويض من خلال صعوده لمنصة التتويج في بطولة العالم في يوجين قبل عامين، بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة العالم 2015.

وكتب عبر إنستجرام “أكره أن أغيب عن مثل ذلك (التصفيات الأولمبية)، لكن يجب أن أستمع إلى صوت جسدي.

“نُختبر جميعا في الحياة. وأحمد الرب على مواصلته إعطائي القوة للمنافسة. لن أستسلم!”

وذكرت شركة سيتيوس ماج وكيلة أعمال بروميل أن العداء الأمريكي تعرض لإصابة في العضلة الضامة في مايو آيار الماضي في سافونا ويأمل في المنافسة مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة.