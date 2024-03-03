العداء الكيني "كيبروتو" يفوز بلقب ماراثون الرجال في طوكيو

فاز العداء الكيني بنسون كيبروتو بلقب ماراثون الرجال في طوكيو بعد أن سجل ساعتين ودقيقتين و16 ثانية اليوم الأحد وتفوق بذلك على الرقم القياسي للمضمار المسجل باسم مواطنه إيليود كيبتشوجي في أجواء مثالية في شوارع العاصمة اليابانية.

وتوجت الإثيوبية سوتومي أسيفا كيبيدي بلقب السيدات بعدما سجلت ساعتين و15 دقيقة و55 ثانية وتفوقت على الكينية روزماري وانجيرو حاملة اللقب.

وتفوقت كيبيدي أيضا على الرقم القياسي السابق للمضمار الذي يمتد ما بين شينجوكو والقصر الامبراطوري.

وانطلق كيبروتو متقدما على تيموثي كيبلاجات قبل كيلومترات قليلة من النهاية وأنهى السباق متقدما بفارق 39 ثانية على مواطنه ليضيف لقب ماراثون طوكيو إلى حصيلته بعد تتويجه بماراثوني بوسطن في 2021 وشيكاجو في 2022.

وتفوق الزمن الجديد لكيبروتو (32 عاما) بنحو دقيقتين على أفضل زمن شخصي له وأصبح بموجبه خامس أسرع عداء في سباق الماراثون على مر العصور على مستوى السباقات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وشارك كيبلاجات في السباق بعد أن أقنعه مدربه بعدم الانسحاب بسبب وفاة شريكه في التدريب كيفلن كيبتوم في حادث سير الشهر الماضي.

واحتل فينسنت كيبكيموي نجيتيتش المركز الثالث في سباق الرجال مسجلا ساعتين وأربع دقائق و18 ثانية لتسيطر كينيا على المراكز الثلاثة الأولى بينما احتل الإثيوبيان هايلي مريام كيروس وتسيجاي جيتاتشو المركزين الرابع والخامس.

وفي سباق السيدات ظلت كيبيدي ووانجيرو في المقدمة معظم الوقت ولم تتقدم العداءة الإثيوبية على منافستها سوى في المراحل الأخيرة من السباق لتحرز اللقب الأول في مسيرتها بعد تفوقها بفارق 19 ثانية.

وتفوقت كيبيدي على الرقم القياسي السابق لمضمار ماراثون طوكيو والذي سجلته بريجيد كوسجي في 2022 والبالغ ساعتين و16 دقيقة وثانيتين.

كما تفوقت كيبيدي بفارق يزيد عن دقيقتين عن أفضل زمن شخصي لها والذي بلغ ساعتين و18 دقيقة و12 ثانية.

واحتلت الإثيوبية أماني بيريسو المركز الثالث بزمن بلغ ساعتين و16 دقيقة و58 ثانية وتفوقت بفارق زاد عن دقيقة كاملة على الهولندية سيفان حسن التي احتلت المركز الرابع.