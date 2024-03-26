العراق وأستراليا يتأهلان للمرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم

ضمن العراق وأستراليا التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 الثلاثاء بفوزهما على الفلبين ولبنان على الترتيب بينما اقتربت كوريا الجنوبية من التأهل بفوزها 3-صفر على تايلاند.

وحقق العراقيون فوزهم الرابع تواليا ليتأهلوا بعد فوز فريق المدرب خيسوس كاساس على الفلبين 5-صفر في مانيلا.

افتتح أيمن حسين أهداف العراق في الدقيقة 14 من ركلة جزاء واستغل العراق أفضليته ليضاعف النتيجة بعد مرور نصف ساعة حين أطلق أمير العماري تسديدة قوية منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

ثم عاد حسين ليسجل هدفه الثاني والثالث للعراق في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة طويلة من ريبن سولاقاليتفوق على أحد المدافعين قبل أن يسدد في الشباك من وضع انفراد.

وفي الدقيقة 62 جعل زيدان إقبال النتيجة 4-صفر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل زيد تحسين خماسية العراق في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليتابعها بضربة رأس سكنت الشباك.

وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، بفارق خمس نقاط عن إندونيسيا التي فازت ‭‭3‬‬-صفر على فيتنام صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.

وعززت هذه النتيجة آمال إندونيسيا في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات قبل مباراتين متبقيتين.

ويتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.

وفي المرحلة الثالثة يتم تقسيم 18 منتخبا على ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وسجل كريج جودوين هدفين وصنع مثلهما عقب تعافيه من المرض ليقود أستراليا إلى فوز ساحق 5-صفر على لبنان والتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات.

وتصدرت أستراليا المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية فيما تجمد رصيد لبنان عند نقطتين في المركز الثالث بينما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بعد فوزه 1-صفر على بنجلادش، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، في داكا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في لبنان لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب نقلها من البلاد بسبب الحرب في غزة.

وأكمل منتخب فلسطين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع عميد مهاجنة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسيطر التعادل بدون أهداف على المباراة التي أقيمت في استاد باشوندارا كينجز في داكا حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل ميشيل تيرامانيني هدف الفوز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية بضربة رأس من إسلام البطران إلى تيرامانيني وذلك إثر تمريرة عرضية من مصعب البطاط.

ونفض منتخب كوريا الجنوبية عن نفسه التعادل المخيب للآمال مع تايلاند يوم الخميس الماضي في سول في مباراة الإياب في بانكوك إذ سجل لي جاي-سونج وسون هيونج مين وبارك جين سيوب في الفوز 3-صفر في المجموعة الثالثة.

وهز لي الشباك في الدقيقة 19 وضاعف سون التقدم بعد تسع دقائق من الاستراحة من تمريرة لي كانج-إن الرائعة.

وأكمل بارك الفوز قبل ثماني دقائق من النهاية بتسديدة من مسافة قريبة.

وتقدمت الصين إلى المركز الثاني في المجموعة بفوزها 4-1 على سنغافورة إذ سجل وو لي هدفين ليرفع فريق المدرب برانكو إيفانكوفيتش رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق ثلاث نقاط عن تايلاند صاحبة المركز الثالث.