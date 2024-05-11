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العين يهدر تقدمه أمام مارينوس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

منذ 29 دقيقة
دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا

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سجل يوكوهاما مارينوس الياباني هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخره لفوز 2-1 على ضيفه العين الإماراتي اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز كوتا واتانابي هدف الفوز لصاحب الأرض قبل ست دقائق من النهاية بعدما تابع تسديدة أطلقها ريو ميايتشي وأكد حكم الفيديو صحة الهدف بعد وجود شكوك في تسلل.

وكان محمد عباس افتتح التسجيل للعين بعد 12 دقيقة بعدما استغل كرة ارتدت من الحارس ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وأدرك أساهي أويناكا التعادل ليوكوهاما مارينوس في الدقيقة 72 حين تلقى تمريرة عرضية من يان ماتيوس ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

ويستضيف العين منافسه الياباني في مباراة الإياب في 25 مايو أيار الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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