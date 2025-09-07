الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفارسة كانتر تتوج موسمها الرائع بالفوز الثاني في بيرجلي رغم حملها

منذ 52 دقيقة
روس كانتر

روس كانتر

A A A
طباعة المقال

اختتمت الفارسة البريطانية روس كانتر موسمها الذهبي بلحظة تاريخية جديدة اليوم الأحد، إذ فازت للمرة الثانية على التوالي بمنافسات بيرجلي هورس ترايلز، بعد أسابيع فقط من الإعلان عن حملها الثاني.

وسطرت كانتر البالغة من العمر 39 عاما اسمها في كتب الأرقام القياسية إذ أصبحت أول فارسة منذ جيني لينج في عام 1989، تفوز في منافسات بادمنتون وبيرجلي للفروسية خلال نفس العام وبنفس الحصان.

وانسحبت كانتر، التي فازت بأول لقب لها في بيرجلي العام الماضي بعد وقت قصير من فوزها بالميدالية الذهبية للفروسية الثلاثية لفئة الفرق في أولمبياد باريس، من قائمة المنتخب البريطاني للبطولة الأوروبية المقبلة المقررة ببلادها بسبب حملها.

وقالت كانتر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لا أصدق أنني لم أسمع أي شخص يسألني ‘ماذا تفعلين؟’. سألني البعض ‘هل أنت متأكدة؟’ وقال البعض ‘عليك الانتباه’. ولكن في المجمل، حظيت بدعم هائل. كان الأمر مذهلا”.

وأضافت “لا أحد يعلم ما يشكله هذا مع ظروف الولادة، فقد تؤدي المشاركة إلى الكثير من المشكلات، لكن الخطة هي أن أكون في منافسات بادمنتون العام المقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ممفيس ديباي
ثنائية ديباي القياسية تقود هولندا للنجاة من مفاجأة ليتوانيا بتصفيات كأس العالم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
احتفاء أم استهجان أم لا مبالاة؟ أمريكا المفتوحة تستعد لاستقبال ترامب
ماكس فرستابن
فرستابن يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى لفورمولا 1 في زمن قياسي

الأكثر قراءة

المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري عن حراك الشارع: أنا ضد ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته