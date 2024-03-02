الفرنسي "أومبير" يهزم "بوبليك" ويتوج بلقب بطولة دبي للتنس

قدم الفرنسي أوجو أومبير أداء لا تشوبه شائبة ليتغلب على ألكسندر بوبليك لاعب قازاخستان 6-4 و6-3 اليوم السبت وينتزع بطولة دبي للتنس، ليكون لقبه الثاني هذا الموسم.

وبإحراز اللقب، أصبح أومبير (25 عاما) ثالث لاعب في حقبة الاحتراف يفوز في أول ست مباريات نهائية له، معادلا بذلك إنجاز اللاتفي إرنستس جولبيس والسلوفاكي مارتن كليزان.

وحسم المصنف الخامس للبطولة أومبير، بطل مرسيليا، المجموعة الأولى بصعوبة عندما ارتكب بوبليك المصنف السابع للبطولة خطأ مزدوجا في الشوط العاشر.

واستعرض أومبير، الذي يلعب باليد اليسرى وقد أطاح بالمصنف الأول للبطولة دانييل ميدفيديف وصيف بطل أستراليا المفتوحة من الدور قبل النهائي، مهاراته الدفاعية الرائعة ليحصل على فرصة كسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية ويتقدم 3-1.

وبعدها استعرض قوته في ضربة أمامية ليتقدم على منافسه 5-2 ثم حافظ على هدوئه بعدها بشوطين لينقذ نقطة كسر إرسال قبل أن يحسم المباراة في الفرصة الثانية التي سنحت له.