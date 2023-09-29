بعد صدمة عاطفية.. لاعب في الدوري الفرنسي يهدد بالانتحار

انتشرت العديد من الصور التي قيل أنها للفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نادي نيس، يهدد بإلقاء نفسه من أعلى جسر ماجنان في مدينة نيس على ارتفاع 100 متر بسبب صديقته.

وقام رجال الشرطة والإطفاء بتطويق المنطقة، وأرسل نادي نيس أخصائيه النفسي إلى مكان الحادث.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago. Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2 — Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) September 29, 2023

وبحسب موقع RMC Sport، قد يكون الوضع مرتبطا بالوضع النفسي الذي يعاني منه اللاعب، والذي ربما تفاقم بسبب “خيبة الحب” الأخيرة وانفصاله عن صديقته.

Live photo of Alexis Beka Beka the OGC NICE mamchi wey wan kpai himself – Na just 22 years. pic.twitter.com/TYJsS4n7rH — United Tori (@Utdtori) September 29, 2023

ويحاول زملاء اللاعب الاتصال بصديقة بيكا بيكا، ولا يزال تدريب الفريق الأول جاريا لكن طُلب من الصحفيين المتواجدين هناك المغادرة، عقب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده بعد انتهاء الحصة التدريبية صباح الجمعة.

وانتقل بيكا بيكا البالغ 22 عاما، من لوكوموتيف موسكو إلى نيس في عام 2022، بصفقة بلغت 12 مليون يورو.

وشارك مع نيس في 22 مباراة مسجلا هدفا وحيدا، لكنه لم يلعب أي مباراة هذا الموسم.