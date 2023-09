بعد صدمة عاطفية.. لاعب في الدوري الفرنسي يهدد بالانتحار

انتشرت العديد من الصور التي قيل أنها للفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نادي نيس، يهدد بإلقاء نفسه من أعلى جسر ماجنان في مدينة نيس على ارتفاع 100 متر بسبب صديقته.

وقام رجال الشرطة والإطفاء بتطويق المنطقة، وأرسل نادي نيس أخصائيه النفسي إلى مكان الحادث.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2

