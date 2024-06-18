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الفيفا واليويفا يعارضان خطط الحكومة الإيطالية للإشراف على ميزانية الأندية

منذ 56 دقيقة
(اليويفا) و (الفيفا)

(اليويفا) و (الفيفا)

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قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) أبديا معارضتهما لخطة حكومية لإقامة لجنة تشرف على ميزانيات الأندية المحترفة.

وقال جابريلي جرافينا خلال جلسة استماع برلمانية إنه تلقى رسالة عبر البريد الالكتروني أمس الاثنين من الفيفا واليويفا.

وقال إن الرسالة حثت الاتحاد “على الضغط على الحكومة للتراجع عن هذا الإجراء الذي ينتهك استقلالية الرياضة”.

ولم يرد الفيفا واليويفا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

ويماثل القرار الحكومي، الذي قد يخضع لتغيرات من البرلمان، خططا وضعتها الحكومة البريطانية لتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الكرة الإنجليزية.

وتأتي الخطوة الإيطالية بعد سلسلة من المشكلات المالية والتنظيمية عانت منها كبرى الأندية في السنوات الماضية.

وقوبل القرار بانتقادات من أبرز المسؤولين عن الرياضة في البلد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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