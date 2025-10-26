الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
الفيفا يطلق بطولة جديدة لدول منطقة آسيان

سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطولة جديدة بعد توقيع اتفاقية بينه وبين اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في خطوة تهدف لتعزيز تطوير اللعبة في جميع أنحاء المنطقة.

وأُعلن عن إقامة البطولة التي ستحمل اسم كأس الفيفا آسيان، خلال قمة آسيان رقم 47 في كوالالمبور اليوم الأحد، حيث وقع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا مذكرة تفاهم متجددة مع كاو كيم هورن الأمين العام لاتحاد دول جنوب شرق آسيا.

وستجمع البطولة بين المنتخبات الوطنية من جميع الدول الأعضاء في آسيان في شكل مستوحى من كأس العرب التي نظمها الفيفا لأول مرة في عام 2021.

وقال إنفانتينو “ستكون هذه إضافة رائعة لمباريات كرة القدم في المنطقة”.

وأضاف “من خلال كأس الفيفا آسيان، نحن نعمل على توحيد الدول معا، وستحقق هذه البطولة نجاحا كبيرا لأنها ستساعد على تعزيز كرة القدم للمنتخبات الوطنية في منطقة آسيان ودعم تطوير رياضتنا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا”.

وسيعمل الفيفا مع أصحاب المصلحة الإقليميين بما في ذلك الاتحاد الآسيوي للعبة واتحاد آسيان والاتحادات الأعضاء في الفيفا ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على شكل البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

