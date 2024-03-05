القبض على مشجع إيطالي في ميونيخ.. ما علاقة هتلر؟

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشجع إيطالي في ميونيخ في وقت متأخر من (الاثنين 4-3-2024) لقيامه بتأدية التحية الخاصة بأدولف هتلر بعد استدعاء الشرطة إلى حانة تجمع فيها بعض مشجعي لاتسيو الإيطالي.

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وفاز لاتسيو 1-صفر في المباراة الأولى.

وقالت شرطة ميونيخ في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بسبب تأدية التحية، وتم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة.

وشاركت وسائل إعلام إيطالية مقطع فيديو يُظهر جماهير لاتسيو وهم يتجمعون في حانة لتقديم الجعة في ميونيخ، وهم يهتفون بحماس ‘دوتشي!. دوتشي! دوتشي!’ – وهو مصطلح مألوف للديكتاتور الإيطالي السابق وحليف هتلر، بينيتو موسوليني.