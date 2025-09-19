الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
القطري سامبا يحرز برونزية سباق 400 متر حواجز وبنجامين يتوج بالذهبية

منذ 3 ساعات
عبد الرحمن سامبا

حقق القطري عبد الرحمن سامبا الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو اليوم الجمعة، بعدما شق البطل الأولمبي راي بنجامين طريقه بقوة للفوز بالسباق بزمن قدره 46.52 ثانية، ليحصد الأمريكي أخيرا أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى بعد فضيتين وبرونزية.

وانطلق الأمريكي (28 عاما) مبتعدا عن بقية منافسيه في المنعطف الأخير، لكنه تعثر قبل خط النهاية بعد اصطدامه بالحاجز الأخير.

وحل بطل العالم 2022 البرازيلي أليسون دوس سانتوس في المركز الثاني بزمن قدره 46.84 ثانية، فيما حصل سامبا على الميدالية البرونزية بزمن 47.06 ثانية.

واحتل النرويجي كارستن فارهولم حامل الرقم القياسي العالمي، والذي كان يسعى للفوز باللقب العالمي للمرة الرابعة، المركز الخامس بعدما أنهى السباق في 47.58 ثانية خلف النيجيري إيزكيل ناثانيال (47.11 ثانية).

    المصدر :
  • رويترز

