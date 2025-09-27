الكندية فاليير تفاجئ الجميع وتحصد لقب بطولة العالم للدراجات للسيدات

فاجأت الكندية ماجدلين فاليير الجميع لتحقق الميدالية الذهبية في سباق السيدات ببطولة العالم على الطرق التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، بعد هجوم حاسم في الصعود الأخير اليوم السبت.

وكانت فاليير في المجموعة المتصدرة مع النيوزيلندية نيام فيشر بلاك، والإسبانية المخضرمة مافي جارسيا قرب نهاية السباق الذي امتد لمسافة 164 كيلومترا، على طريق جبلي عندما انطلقت لتتقدم وحدها.

وفي صعودها نحو خط النهاية، حافظت فاليير (24 عاما) على تفوقها على فيشر بلاك التي جاءت في المركز الثاني، واحتلت جارسيا المركز الثالث، بينما تأخرت مجموعة من أوفر المرشحات حظا للفوز عن المقدمة.

وتختتم البطولة التي تقام لأول مرة في أفريقيا، غدا الأحد بسباق النخبة للرجال.