الكويت تتوّج بالذهبية في البطولة العربية الثلاثين للإسكواش في لبنان

منذ ساعتين
الإسكواش
إختتمت في منتجع ميرامار السياحي – البحصاص، فعاليات البطولة العربية الثلاثين للإسكواش للرجال للفردي والفرق، والتي إستضافها الاتحاد اللبناني للإسكواش بمشاركة 6 دول عربية هي: العراق، فلسطين، الكويت، البحرين، قطر ولبنان البلد المنظم.

أقيم حفل الختام في حضور رئيس الاتحاد العربي للإسكواش وليد الصميعي والاتحاد اللبناني ظافر كبارة والراعي الرسمي للبطولة الرئيس الفخري للاتحاداللبناني مروان الحكيم وأمينة السر رولا بشير خلف، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة حيث تمّ توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين وسط أجواء إحتفالية مميزة عكست روح المنافسة والتعاون العربي.

وجاءت النتائج الفنيّة للبطولة على النحو التالي :

1 _ فئة الفردي:

1 – عمار التميمي (الكويت)

2 – بدر المغربي (الكويت)

3 – أزلان أمجد (قطر)ومحمد فرمان (العراق)

2 _ فئة الفرق:

1 – الكويت

2 – العراق

3 – قطر والبحرين

وتوجهت الوفود المشاركة بالشكر إلى رئيس الاتحاد اللبناني للإسكواش ظافر كبارة على حسن التنظيم للبطولة، معربين عن تقديرهم للاتحاد اللبناني لإقامة هذه البطولة بعد توقف دام 10 اعوام.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي وليد الصميعي بنجاح البطولة وإستضافتها من قبل الاتحاد اللبناني، وتمنى عليه تنظيم البطولة المقبلة سنة 2026 في لبنان أيضا.

كما شكر كبارة منتجع الميرامار السياحي ومنتجع لاس ساليناس انفه على تعاونهما إلى جانب فريق العمل المنظّم والفريق الإعلامي المتابع، متمنياُ أن تكون هذه البطولة خطوة لإعادة الروح إلى رياضة الإسكواش في لبنان وتشجيع الناشئين على ممارسة اللعبة والإنخراط في عالمها مستقبلا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

