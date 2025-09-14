الكينية جيبشيرشير تفوز بذهبية الماراثون في طوكيو

الكينية بيريس جيبشيرشير تحتفل بالفوز بسباق الماراثون للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو في 14 سبتمبر أيلول 2025 - رويترز

تفوقت الكينية بيريس جيبشيرشير على الإثيوبية تيجست أسيفا بالملعب الوطني في طوكيو لتفوز بسباق الماراثون للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الأحد.

وبهذا تضيف جيبشيرشير اللقب العالمي إلى التتويج الأولمبي في سابورو عام 2021.

قطعت العداءة الكينية (31 عاما) خط النهائية في غضون ساعتين و24 دقيقة و43 ثانية بفارق ثانيتين فقط عن أسيفا الحاصلة على فضية سباق باريس.

وفاجأت جوليا باترنين الجميع لتفوز بالبرونزية وتمنح أوروجواي أول ميدالية في تاريخها في بطولة العالم لألعاب القوى مسجلة ساعتين و27 دقيقة و23 ثانية في أول بطولة عالمية تشارك فيها وثاني ماراثون تخوضه على الإطلاق.

بعد أكثر من ثلثي السباق، كانت جيبشيرشير وأسيفا راضيتين بالتراجع بينما انطلقت الأمريكية سوزانا سوليفان بمفردها ليبدو أنها تهيمن وتسيطر على السباق.

ثم انقلبت الأمور فجأة بعد مرور 90 دقيقة عندما تقدمت أسيفا وجيبشيرشير لتتصدرا السباق وتظلا بجانب بعضهما البعض لما تبقى منه. واحتلت سوليفان المركز الرابع في النهاية.

وبعد تصدر السباق، بدت أسيفا الفائزة بماراثون لندن في أبريل نيسان أكثر ارتياحا بينما بدا أن العداءة الكينية تعاني في حرارة طوكيو الخانقة.

ورغم ذلك، تمكنت جيبشيرشير من مجاراة منافستها خطوة بخطوة لبقية السباق ثم تقدمت لتحصد لقبها العالمي الأول.

وقالت “أنا سعيدة جدا بما قدمته في طوكيو”.

وأضافت “كان الجو حارا وصعبا للغاية… شعرت بطاقة كبيرة بسبب الجماهير عندما دخلت الملعب”.

وقبل أيام فحسب، تم تقديم موعد انطلاق السباق لمدة 30 دقيقة من أجل التغلب على حرارة ورطوبة طوكيو التي لا تتناسب مع هذه الفترة من السنة. ونُقل ماراثون أولمبياد طوكيو 2020 إلى مدينة سابورو شمال البلاد هربا من الحرارة المرتفعة.

قالت جيبشيرشير “لم أتوقع الفوز حقا… لم يكن في خطتي النهائية الركض بسرعة في الأمتار الأخيرة، لكن عندما رأيت أني على بعد 100 متر من خط النهاية، بدأت بالركض بسرعة”.

كانت تلك الانطلاقة الأخيرة بمثابة لحظة شاهدتها أسيفا من قبل إذ تفوقت عليها الهولندية سيفان حسن قبيل خط النهاية في ألعاب باريس العام الماضي.

وقالت أسيفا “عندما تقدمتُ مع بيريس جيبشيرشير، توقعت أن الأمر سيقتصر على الركض بسرعة في آخر 100 متر. تكرر الأمر ذاته في أولمبياد باريس عندما حللتُ أيضا في المركز الثاني وخسرت أمام سيفان”.

غابت حسن عن السباق وعن بطولة العالم للمرة الأولى منذ عقد من الزمن بسبب المشاركة في ماراثون سيدني الشهر الماضي.