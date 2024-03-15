اللبناني ماتيو البيروتي يتألق في بطولة الجمباز الدوليّة في الإمارات

شارك اللّاعب اللبنانيّ ماتيو البيروتي (11 سنة) في بطولة الجمباز الدولية للعام 2024، التي نظّمها الاتّحاد الاماراتي بالتعاون مع أكاديمية ستار للجمباز. وقد شارك في هذه البطولة رياضيين من دول عربيّة عديدة منها الامارات العربيّة المتّحدة، والكويت، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عُمان، والأردن، ولبنان.

مثّل ماتيو البيروتي (11 سنة) من نادي بودا- أدما بلده لبنان خير تمثيل، حيث تمكّن من حصد 4 ميداليات في 6 منافسات للعبة الجمباز الفنّيّ ضمن فئته العمرية (المستوى الرابع): الميداليّة الذّهبية عن لعبة الجهاز المتوازي (Parallel Bar)، الميدالية الذّهبية عن لعبة الحلق (Ring)، والميدالية البرونزية عن لعبة الحركات الأرضية (Floor)، والميدالية البرونزية عن لعبة حصان الحلق (Pommel Horse). وقد حقّق المركز الثّاني بمجموع النقاط في فئته العمرية.

تجدر الإشارة انّ ماتيو البيروتي يشارك في هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي. وهو بطل لبنان في رياضة الجمباز للسنوات الثلاث الأخيرة.