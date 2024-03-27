اللجنة الأولمبية: إسطنبول تستضيف دورة الألعاب الأوروبية 2027

أعلنت اللجنة الأولمبية الأوروبية اليوم الأربعاء 27 آذار/مارس الجاري، اختيار إسطنبول بالإجماع لاستضافة دورة الألعاب الأوروبية الرابعة عام 2027.

وكان الحدث متعدد الرياضات، والذي تم تنظيمه لأول مرة في 2015، خامس ألعاب قارية يجري استحداثها بعد الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الأمريكية وألعاب المحيط الهادي ودورة الألعاب الأفريقية.

وقال سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية في بيان “إسطنبول وتركيا صديقتان حميمتان للرياضة الدولية منذ فترة طويلة.

“ستكون إسطنبول المكان المثالي لأفضل الرياضيين في أوروبا للتألق في 2027”.

ولن تبني إسطنبول أي أماكن جديدة للألعاب إذ ستعتمد على البنية التحتية الحالية.

وسترفع اللجنة التنفيذية قرارها للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأوروبية في يونيو حزيران للموافقة النهائية.

وقال مراد أكسو رئيس اللجنة البارالمبية التركية العام الماضي، إن تنظيم الألعاب الأوروبية في 2027 جزء من مساعي تركيا للفوز بحق استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2036.